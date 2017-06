Soirée autour de Damien Dubrovnik et Posh Isolation le 23 juin à La Gaîté Lyrique

À l’occasion de la sortie de Great Many Arrows, nouvel album du duo danois Damien Dubrovnik, ス ベ テ (Le Subversif) vous convie à la Gaîté Lyrique pour une introspection inédite. La sortie de cet album marquera la 200ème release de leur label Posh Isolation, célébrant ainsi son huitième anniversaire cette année.

㊣ POSH ISOLATION & DEMENT3D STAND

Un stand de merchandising Posh vous attendra dans la Gaîté Lyrique avec vente de tee-shirts, écharpes, tapes, disques… L’album Great Many Arrows sera disponible en exclusivité avant sa sortie officielle le 30 juin. Un stand DEMENT3D sera également présent.

㊣ DAMIEN DUBROVNIK [ posh isolation – DK ] L I V E

Né en 2009, Damien Dubrovnik est un duo formé par Christian Stadsgaard et Loke Rahbek, fondateurs du label copenhaguois Posh Isolation. Vus comme des punks ou admirés par une génération friande de la rencontre des genres et du DIY, le duo prolifère un noise qui a déjà séduit le monde entier au fil des releases et des prestations. Connus également sous des projets solos et autres collaborations, Damien Dubrovnik est le plus long projet du duo, comptant une demi-douzaine de LP à leur actif. Vecteur d’une infâme intensité, DD est la rencontre du harsh et de la poésie.

㊣ INTERNAZIONALE [ posh isolation – DK ] L I V E

Parmi les talents cachés de Posh, Mikkel Valentin Dunkerley ou Internazionale sortait récemment son premier album en vinyle (PI 193), remarquable travail ambient suite à une flopée de tapes. The Pale And The Colorful est représentatif de la beauté du son d’Internazionale, alors qu’on se souvient encore de ses releases sur son excellent et très discret label tape Janushoved. Son live représentera sans doute ce que la Scandinavie fait de mieux en ce moment, un romantisme divin.

㊣ LIGOVSKOÏ [ DEMENT3D – FR ] L I V E A/V

Ligovskoï est un projet fondé à Paris en 2010 par Nikolaï Azonov et Valerio Selig, oscillant entre ambient, drone et expérimental, dans une atmosphère minimaliste et cinématographique à travers des voix, des synthés, et de samples. En 2011 le duo contribue à « Outland », projet de compilation inspirée par le film de science-fiction de Peter Hyams sorti en 1983. Ce qui leur a par la suite permis de collaborer avec Dement3d en sortant « Dilip », double EP de 8 tracks dont des remixes d’Abdulla Rashim et In Aeternam Vale, et plus récemment leur dernier EP Mana (en écoute ici : http://bit.ly/2qBcLGq).

㊣ DASEIN [ FR ] L I V E A/V

Dasein débute son activité en s’associant avec le producteur Jaquarius en mai 2014 et en devenant résident des Signal Live pour deux dates. En parallèle, le groupe entre en résidence au 100 E.C.S. avec son projet A/V Pays sans visage. Leur live est présenté à Nuit Blanche 2014, au Vision’r, au Transient Festival… En juin 2015, La bande originale du film sort au format vinyle sur le label Exploration Music. Au printemps 2016, le groupe invite quatre producteurs à revisiter Pays Sans Visage pour un album de remixes qui sort fin août 2016 sur le label Tripalium. Nulpar a récemment rejoint Dasein pour son second projet, Cygnus X1.

[ TICKETS ]

● PREVENTES DIGITICK : 19,00 €

● SUR PLACE : 20,00 €

