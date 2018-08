Soft Cell : nouveau single avant l’adieu

Non, ce n’est pas une blague et on l’avait senti venir : Soft Cell a remis le couvert pour un morceau studio, « Northern Lights ». En d’autres termes : leur premier vrai nouveau titre depuis une quinzaine d’années.

Et sans doute le dernier.

Marc Almond et Dave Ball publient cette production en amont de leur show d’adieu qui doit se dérouler à O2 Arena de Londres le mois prochain. Le titre fait référence au mouvement Northern Soul et l’ultime concert se tiendra le 30 septembre 2018, ce qui permettra de clore dignement un chapitre qu’Almond considère inachevé à ce jour.

Ce sera la fin officielle de l’aventure, au bout de cinq albums, dont l’enregistrement du retour en 2002 : Cruelty Without Beauty.

