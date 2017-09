Simon Fisher Turner : sortie chez Optical Sound !

Comme de juste, on conseille aux curieux mélomanes et amoureux des arts contemporains décalés de fureter sur le site d’Optical Sound et/ou de s’inscrire à la newsletter de ce qui est bien plus qu’un label.

Le projet Acoustic Cameras poursuit son voyage, accueilli pour le dernier trimestre de 2017 au Cube, à Issy-les-Moulineaux.

Pierre Beloüin, lui, se plante à Toulon, au Metaxu, dans l’ancien quartier malfamé du Canon (des endroits qu’on affectionne, justement, et que l’artiste fait revivre). Son expo intitulée Do you really want to hurt me ? y naviguera dans des eaux pastels tandis que l’une de ses nouvelles créations envahit de noir les murs. C’est une sérigraphie sobrement nommée Rock’n’roll Suicide… Jugez plutôt.

Mais, ce qui nous pousse peut-être le plus à faire cette news, c’est la sortie en 12″ de la BO du film Picture from Darkness de Simon Fisher Turner (mastering par Norscq). Une BO jouée en direct les 21 et 22 septembre de l’an dernier (2016) à Londres pendant la projection du film de Makino Takashi. L’artiste a assemblé en direct les bandes enregistrées par ses comparses (Lucy Railton, Heather Leigh) ou par lui-même à d’autres occasions. L’enregistrement a été effectué par le grand James Aparicio (Démontré, Depeche Mode, Laibach, Grinderman…).

Édition limitée, évidemment.

Be Sociable, Share!