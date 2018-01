Sigur Rós : musique pour le film black metal Lords Of Chaos

Il eût été difficile d’y croire avant de voir leur nom pour de vrai (deuxième ligne des crédits) sur l’affiche.

–

Pourtant, c’est bel et bien la réalité. Les délicats et poétiques Islandais Sigur Rós (Reykjavik) fourniront une bande-son à ce film black metal mettant en vedette Sky Ferreira – et nous avons acquis cette certitude depuis que le réalisateur Jonas Åkerlund (réalisateur de vidéos pour Beyoncé, ce qui nous éloigne assez fortement du sujet) a partagé sur Twitter la nouvelle affiche pour le long-métrage Lords of Chaos (cf. ci-dessous).

Dédié au black metal norvégien, Lords of Chaos est basé sur le livre de 1998 de Michael Moynihan (Blood Axis) et Didrik Søderlind. Il devrait suivre le groupe de BM culte Mayhem, dont – pour mémoire – le guitariste Euronymous avait été assassiné par Varg Vikernes de Burzum en 1993. Mayhem est toujours en activité, et Vikernes a poursuivi les activités de Burzum durant et après sa sortie de prison.

Alors… quid de cette collaboration Åkerlund/Sigur Rós ? Un peu de douceur dans un monde de brutes ?

Le monde le saura prochainement, mais le choix est audacieux, sûrement judicieux… et intrigue forcément.

