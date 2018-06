Seventeen At This Time : face B radiographiée chez Cranes

Cranes Records se bouge la carcasse, et gravement.

Alors que le label vient de monter son agence de création et sa galerie d’art (aventure que nous aborderons prochainement avec eux – watch this space !), Cranes a sorti le 18 juin 2018 – hier, oui – une face B de nos adorés Seventeen At This Time dans un format eeeeextrêmement spécial : un single gravé en très petite quantité sur des radiographies d’inconnus (bones records, dans l’anglophonie associée à cette aventure pirate visant diffusion chez les Soviets des musiques venues de l’ouest et défiant pour le coup l’autorité soviétique des années cinquante, assez à cheval sur les principes). Ou comment faire d’un (bel) objet un rappel historique – et le morceau de Seventeen At This Time s’intitule… « Bones », justement. Et ça, ça ne s’invente pas.

Réf. : Cranes 29. A vos porte-monnaie !

C’est du beau, et c’est du bon.

Informations ici.



