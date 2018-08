Septicflesh signe chez Nuclear Blast, album en 2019

Season Of Mist avait accueilli le dark metal orchestral de Septicflesh en 2008, à l’occasion de l’album du retour, Communion, et s’était fendu pour le groupe grec d’une série de belles rééditions du fond de catalogue.

–

Pas moins de quatre nouveaux albums studio sont sortis sur Season Of Mist depuis le retour du groupe et son changement de patronyme (passé de Septic Flesh à Septicflesh). Parmi eux, les très achevés The Great Mass (2011), Titan (2014) et le dernier en date Codex Omega (2017), que vous pouvez écouter sur la chaîne Season Of Mist ici. Tout sauf anodin.

Cette riche ère de coopération se termine avec l’annonce officielle de la signature du groupe chez Nuclear Blast, dans le cadre d’un accord pour le monde.

« Nous sommes honorés d’avoir signé avec l’un des principaux labels mondiaux », commente le groupe. « Septicflesh a toujours fait preuve d’acharnement, se tournant vers le futur tout en conservant des éléments traditionnels et un feeling moderne et sombre dans sa musique. Notre dernier album, Codex Omega, gagne encore et toujours du terrain dans le monde entier et nous continuerons à le soutenir sur scène, tout en préparant le futur. »

Les Grecs prévoient de sortir le prochain opus studio dans le courant de l’année prochaine. Une nouvelle étape après l’intégration au groupe de l’ancien batteur de Decapitated, Kerim « Krimh » Lechner, et sa participation au dernier Codex Omega, produit par Jens Bogren (Opeth, Kreator, Paradise Lost) – une période de travail illustrée ci-dessous par ces quelques vidéos officielles :

> SEPTICFLESH ONLINE

– Facebook

Be Sociable, Share!