Sensorium : retour, et nouvel EP le 12/05/2018

Il est des retours inattendus.

Suite à la dissolution du projet metal de Carl McCoy nommé The Nefilim (solution temporaire de substitution à Fields Of The Nephilim), le guitariste Paul Miles, permanent de Nefilim et guitariste de Fields Of The Nephilim pour les shows du retour en 2000, avait formé Sensorium à Londres en 1996 en compagnie de Peter ‘Bob’ White (NFD) et Simon Rippin (The Eden House, ex-Nefilim lui-même).

Sensorium avait bien sorti un album, moyennement bien produit. Ca n’avait pas fait long feu. Mais voilà 2018.

Et Sensorium est cette année de retour avec un nouvel EP, un tout nouveau line-up et porte « une toute nouvelle vision musicale ». Pas grand-monde ne l’avait vu venir, et c’est le résultat d’une démarche réinventée : Paul a recruté le chanteur Nick Schultz (Faces Of Sarah) au début de l’année 2017. Eux deux avaient travaillé sur Lament, l’album de Faces Of Sarah en date de 2006, assez bien reçu.

Le lien musical alors formé entre les deux hommes se poursuit et se concrétise sous une forme inédite : depuis l’année dernière, les deux acolytes travaillaient discrètement sur de nouvelles compositions, et elles parviendront prochainement aux oreilles du public. Mais Sensorium, ce n’est pas que Paul et Nick. Du personnel a été appelé en renfort aux fins de constituer un collectif rénové et digne de ce nom : Belle Star (batterie – cf. Killing Miranda, Nosferatu) et le bassiste Danny Tartaglia (Burning Gates).

Sensorium sortira son premier EP le 12 mai, et il s’intitulera MMXVIII. Amateurs de gohtic rock, voici du son pour vous : le groupe affirme qu’il vous emmènera « dans un voyage vers le passé, tout en gardant un regard positif sur l’avenir ».

C’est une période fructueuse pour les anciens du sérail de Fields Of The Nephilim, puisque le chanteur Andy Delany (de Rubicon, formation des anciens musiciens de FOTN) sortira prochainement un premier album solo. Finalement, c’est le projet culte lui-même qui, depuis 2005 et son remarqué Mourning Sun, éprouve le plus de difficultés à sortir du neuf. Le monde est curieusement fait.

