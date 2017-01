Seasurfer : nouvel album fin mars

Le prochain opus studio de Seasurfer arrivera le 24 mars sur Saint Marie Records. Il comprendra une dizaine de titres dreampunk, que le groupe promet éblouissants.

Ce nouvel opus s’intitulera Under The Milkyway… Who cares et verra à l’oeuvre un line-up remanié avec l’arrivée de Julia Beyer (active dans Seasurfer suite au départ de la première chanteuse Dorian, courant 2014).

Beyer était auparavant connue des lecteurs d’Obsküre pour son service dans Chandeen.

Le nouvel album fait suite à un single nommé « If you leave », disponible depuis le dernier Halloween en formats physique sept pouces et digital.

