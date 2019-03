Scott Walker est mort

Scott Walker est décédé ce 25 mars 2019.

Il avait 76 ans.

–

Obsküre a eu l’honneur de le mettre à sa une, du temps de son édition physique, et nous n’en sommes que plus fiers aujourd’hui, au moment où tristesse nous étreint. Le crooner expé, ancienne figure de groupe pop (la période Walker Brothers), puis avant-gardiste solo et compositeur de musiques de films, n’est plus.

Impossible de résumer en quelques mots ce que nous gardons de lui. Des albums austères, poétiques et fascinants, parmi lesquels The Drift (2006), Tilt (1995), ou le dernier Bish Bosch (2012), ou encore le récent album de collaboration avec Sunn 0))), Soused, en 2014.

Son label a annoncé sa mort ce lundi, mais certaines sources disent le décès de Scott daté du 22 mars. À confirmer.

Nous regretterons sa profondeur de champ, sa dimension visionnaire, sa voix unique.

Scott était immense, et nous l’aimions.

