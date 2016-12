Savages : break

Le groupe s’apprête à prendre un break, selon les dires mêmes de la chanteuse Jehnny Beth. Il n’est aucunement parlé de split mais bien de « pause », un choix dicté par divers éléments de contexte : primo, le fait que le groupe n’ait jamais vraiment pris de repos – hormis un petit mois – depuis le début de ses activités… ce qui lui a fait enchaîner deux enregistrements jusqu’au dernier et incandescent Adore Life (une période certainement consommatrice en énergie – mais ce n’est là que notre opinion, formulée au regard de l’intensité des enregistrements et des performances live du groupe. Furetez sur le web d’ailleurs, et vous verrez de bien belles choses… comme ci-dessous).

Ensuite, certain(e)s des membres du groupe, dont a minima Jehnny, ont quelques projets solo ou extérieurs au groupe en tête. Beth parle d’une collaboration qu’elle dévoilera en janvier, et qui semble la motiver tout particulièrement. Elle-même semble avoir acumulé pas mal d’écritures qu’elle entend achever, a priori hors du groupe. Pour l’heure, elle dit simplement son indécision à leur sujet mais exclut de les réaliser dans le cadre Savages.

Le dernier show du groupe, dont le final a été qualifié d’ « épique » par le NME, s’est déroulé sold out à la Brixton Academy de Londres le 25 novembre dernier, incluant hommages à Leonard Cohen et Marianne Faithfull.









