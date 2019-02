Saint Vitus : nouvel album studio en mai

Les maîtres américains du doom n’ont pas spécialement décidé de prendre la retraite. Un nouvel opus studio homonyme est programmé pour le 7 mai, sur Season Of Mist.

Formé en 1979, le groupe a sorti son premier album en 1984. En septembre 2016, ils manifestaient toujours leur désir de vivre avec la publication du Live Vol. 2, enregistré en 2013 sur scène au Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg) durant la tournée Lillie: F-65.

C’est aujourd’hui le retour d’un line-up composé de Dave Chandler (guitare), Henry Vasquez (batterie), Scott Reagers (chant) et Pat Bruders (basse). Neuf nouveaux morceaux pour un peu plus de quarante minutes, espérons-le, de bonheur.

Saint Vitus – tracklisting :

01. Remains (6:23)

02. A Prelude to… (3:20)

03. Bloodshed (3:04)

04. 12 Years in the Tomb (5:24)

05. Wormhole (5:22)

06. Hour Glass (5:23)

07. City Park (4:01)

08. Last Breath (6:38)

09. Useless (1:32)

SAINT VITUS’s current lineup:

