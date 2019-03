Rosetta Stone : nouvel album en mai 2019

Incroyable mais vrai : la formation gothique repérée dans les années 1990 revient avec un nouvel album concocté par le fondateur et membre permanent Porl King (Miserylab / In Death It Ends). Qui avait dit qu’on ne l’y reprendrait plus ?

L’on se souvient encore du très typé premier opus An Eye for the Main Chance (1991) ou du fameux single « Adrenaline ». Le projet goth rock est de retour (avec semble-t-il – à bien regarder le tracklisting – des remakes de titres de Miserylab / la mention descriptive employée sur le Bandcamp tend à nous le faire croire a priori : « Features the band’s trademark melodic guitar lines and heavy atmospheric vibe! »), c’est vrai. Le nouvel album s’intitule Seems Like Forever, les tons de sa pochette rappellent celles du premier album, et la chose sort chez Cleopatra. Elle comprendra un total de onze nouvelles compositions.

Seems Like Forever succèdera à Chemical Emissions (1998) et Unerotica (2000). Il a été mixé par un certain Jürgen Engler, de Die Krupps.

Seems Like Forever – tracklisting :

01. Be There Tomorrow

02. Children of the Poor

03. People

04. Dark Times

05. Making a Bomb

06. Escape

07. When You turn Away

08. Downplay

09. What is the Point

10. Say what We Mean

11. Tomorrow for Us

