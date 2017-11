Rome : nouvel album mi-janvier

La productivité de Rome continue d’impressionner, d’autant que les disques s’accumulent sans que le propos perde en force ni pertinence.

Hall Of Thatch est le titre du prochain volet, et le projet neofolk toujours emmené par Jerome Reuter bénéficiera d’une édition en multiples formats.

Ces dernières incluront du vinyle. Notez que la version 2LP+CD sera numérotée à la main et signée par le protagoniste principal. Elle comprendra un album exclusif, Faces of Clay.

Si ce n’est pas du stakhanovisme, on ne sait plus ce que c’est.

Hall Of Thatch est annoncé pour le 19 janvier 2018, et un grand nombre de dates live est déjà programmé pour la période janvier-mars.

Be Sociable, Share!