Rome : ‘Le Ceneri Di Heliodoro’, nouvel album le 18/01/2019

L’emballage semble beau, et les annonces du label font saliver.

–

Trisol annonce en effet à propos du treizième album du projet neofolk de Jeome Reuter le retour d’un son martial digne des origines.

Le travail se présentera sous la forme d’un vinyle 180g super audiophile HQ, avec livret livret-affiche de 20 pages en papier spécial non traité. Tous les designs y sont grand format, ce qui rendra justice à l’imagerie (30 x 30cm environ), avec en prime pochette intérieure elle aussi en papier spécial.

L’album sort aussi en format CD sous étui et certificat numéroté à la main et signé par Reuter, strictement limité à 500 exemplaires.

Le décorum de l’album est une ville assiégée, une ville en flammes. Sur Le Ceneri Di Heliodoro, Rome se laisse aller à la provocation et à l’ambiguïté et s’attaque à de nouveaux terrains et sujets délicats tels que l’unité en dissolution de l’Europe ou ses relations avec les États-Unis. Les questions de continuité et d’identité ont marqué cette décennie de déclin et laissé une empreinte indélébile sur le travail de Reuter. Mais qu’adviendra-t-il de ce mystérieux Heliodoro – prophète ou démon, sauveur ou meurtrier ? Reuter laisse ces questions – comme la plupart des autres – sans réponse. C’est un tableau sombre et sombre qu’il peint dans ces chansons folkloriques poignantes. Ne nous reste plus qu’un choix : essayer de trouver la force nécessaire en nous-mêmes, si nous voulons survivre à cette tourmente.

Question de courage ou d’utopie. À vous de voir, sans doute.

Le Ceneri Di Heliodor – Tracklisting :

01. Sacra Entrata / 02. A new Unfolding / 03. Who only Europe know / 04. The West knows Best / 05. Feindberührung / 06. Fliegen wie Vögel / 07. One Lion’s Roar / 08. Black Crane / 09. La Fin d’un Monde / 10. The Legion of Rome / 11. Uropia O Morte / 12. Desinvulture

Be Sociable, Share!