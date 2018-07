Rob Zombie signe chez Nuclear Blast, album en 2019

Nuclear Blast Records a annoncé la signature du cinéaste et icône indus / horror metal Rob Zombie pour une nouvelle sortie mondiale.

La suite de son album studio de 2016, The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser et Astro-Creep: 2000 Live, est prévue en 2019. Bie évidemment, Rob se félicite de travailler avec le label et réciproquement, et parle d’une collaboration qui démarre avec son « chef-d’œuvre mélodique le plus percutant ». Rien que ça.

La confection du nouvel album a démarré en 2017, et il succédera à un disque qui était le deuxième effort consécutif de Zombie et du guitariste John 5 avec le bassiste Piggy D. et le batteur Ginger Fish.

John 5 lui-même ne tarissait pas d’éloges en février dernier sur le futur essai, affirmant qu’il s’agit là, « de loin, [du] meilleur disque de Zombie [qu’il ait] jamais fait (…) Rob a fait un travail incroyable ! (…) Ce qui s’est passé cette fois-ci, c’est qu’il a écrit des paroles et des mélodies qui ressemblaient à des rythmes et des sons de batterie, et il a couché, à mon avis, ses paroles et mélodies les plus accrocheuses et mémorables [de toutes]. Nous avons ensuite travaillé sur la musique, et… c’était fou, ça a très bien marché. »

Zombie, de son côté, a parlé à Loudwire de son prochain album en les termes suivants : « Je pense que c’est le meilleur album que nous ayons fait. C’est le plus lourd, [il comprend] les morceaux les plus étranges. C’est [aussi] le disque le plus complexe que nous ayons jamais produit, mais en même temps ça reste très accrocheur et écoutable… Mais, oui, c’est mon disque le plus complexe. (…) Certaines chansons vont dans une direction dans laquelle nous ne sommes jamais allés auparavant. Personnellement, j’aime les disques très variés dans le son (…) – et c’est pourquoi je pense que mon album préféré des Beatles a toujours été The White Album. »

