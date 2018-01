Ridley Scott pourrait offrir un 3e volet à Blade Runner

Quand une machine est relancée…

Le récent Blade Runner 2049 (réalisé par Denis Villeneuve et dont les acteurs phares étaient entre autres Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto et Robin Wright) n’a pas quitté les esprits que le créateur de la saga, Ridley Scott himself (nominé pour la meilleure réalisation aux Golden Globes, qui se déroulent ce 7 janvier, pour son film All The Money In The World), annonce qu’un volet supplémentaire de Blade Runner pourrait voir le jour. Rien n’est jamais impossible dans le monde du cinéma.

2049 ne faisait pas spécialement pâle figure, après tout, et Blade Runner est peut-être en train de devenir une franchise SF dystopique. Scott, dans des propos tenus à Digital Spy, semble en tout cas ferme sur son intention de permettre à un troisième volet de voir le jour. Producteur exécutif du 2049, il déclare : « Je pense qu’il y a une autre histoire (…). J’en ai une autre prête à évoluer et à être développée, donc il y a certainement [un volume de plus] à réaliser. »

Si ce n’est pas tendre une perche…

