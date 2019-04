Ride a enregistré un nouvel album

Alors que leur message de 1er avril nous faisait la mauvaise blagounette du split, c’est le contraire qui est en train d’arriver : Ride confirme une nouvelle fois, avec l’annonce de l’enregistrement du successeur de Weather Diaries.

Les gloires shoegaze / noisy-pop confirment donc qu’ils viennent de terminer l’enregistrement d’un tout nouvel album studio. Ce sera leur sixième.

Il succédera donc à l’EP Tomorrow’s Shore, successeur du dernier format long ; mais aucune précision n’est pour l’heure donnée sur le contenu, ni l’orientation de la chose ni et encore moins la date de sortie.

Plus de détails prochainement, et espérons-le avant le prochain poisson.

