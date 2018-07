Réédition de la B.O. ‘Big Trouble In Little China’ (John Carpenter)

John Carpenter, qui vient de s’impliquer personnellement dans la confection sonore et l’assistance à la réalisation du prochain Halloween de David Gordon Green, semble bien décidé à donner priorité, pour les temps présents, à la production musicale (Anthology: Movie Themes 1974-1998 est sorti l’année dernière) et à la défense de ses anciens travaux. Dont acte.

–

La bande originale qu’il a lui-même composée pour pour son film Big Trouble In Little China (1986), originellement sortie sur Wb Music Corp. / Rewind Music Inc., est aujourd’hui rééditée par Mondo. Le film mettait à l’écran Kurt Russell et Kim Cattrall, avait été écrit par Gary Goldman & David Z. Weinstein et produit par Larry J. Franco.

La fabrication de la bande-son avait impliqué aux côtés de John les personnes de Nick Castle, Tommy Lee Wallace et Alan Howarth. C’est la première fois depuis une trentaine d’années que cette musique illustrative redevient disponible dans un format officiel, vinyle en l’occurrence.

La réédition se présente sous la forme d’un double format album 180g, décliné dans des versions différentes : une clear lightning, exclusivité Comic-Con (San Diego) tirée à seulement 500 copies ; et une version vinyle rouge disponible à l’achat ultérieurement et directement chez Mondo.

La réédition de la bande originale, remasterisée par James Plotkin, est dotée d’un artwork signé Phantom City Creative. Et à première vue, ça a de la gueule.

Big Trouble In Little China – tracklisting originel :

01. The Coupe De Villes – Big Trouble In Little China (3:17)

02. Pork Chop Express (3:40)

03. The Alley (2:00)

04. Here comes the Storm (2:20)

05. Lo Pan’s Domain (4:30)

06. Escape from Wing Kong (8:00)

07. Into the Spirit Path (7:07)

08. The great Arcade (7:50)

09. The final Escape (6:58)

> JOHN CARPENTER ONLINE

– Site oficiel

– Twitter

Be Sociable, Share!