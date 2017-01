Rammstein : Paris, nouveau DVD live (trailer)

Les populaires electro-metallers allemands préparent la sortie d’un nouveau DVD/Blu-ray live, sobrement intitulé Paris.

La chose a été enregistrée à la capitale (Palais Omnisports de Paris-Bercy – POPB, devenu depuis AccorHotels Arena) en mars 2012 durant la tournée Made In Germany, et la fixation vidéo de ce show a été assurée par le réalisateur et collaborateur de longue date du groupe, le Suédois Jonas Åkerlund (Metallica, Satyricon, The Prodigy).

Le premier trailer vidéo monté pour présenter ce live peut être vu ici.

Et la couverture du prochain format ici aussi :

Be Sociable, Share!