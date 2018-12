Rammstein : nouvel album, a priori, au deuxième trimestre 2019

On l’imagine aisément : la fabrication d’un album de Rammstein fait l’objet d’un certain soin, et implique plusieurs décisionnaires, outre les gens de studio. Mais les choses semblent tout de même se préciser pour la sortie du prochain effort, attendu pour l’année prochaine.

–

Il semble en effet que le groupe electro-metal allemand planifie une sortie pour le mois d’avril 2019 ce qui s’inscrit en cohérence avec la prochaine grosse série de dates live européennes prévue pour l’été 2019. Le mixage est réalisé à Los Angeles avec Rich Costey, producteur américain ayant travaillé avec des gens tels que Muse ou RATM.

