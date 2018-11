Rammstein mixe son prochain album studio en décembre

Ils mettent la dernière main : R+ attendent maintenant la phase studio à venir pour déclarer terminé leur prochain opus studio. Le successeur de Liebe Ist Für Alle Da sera mixé à la mi-décembre à Los Angeles.

Cette étape de travail se déroulera avec l’assistance de Rich Costey, producteur américain dont le curriculum vitae comprend des références telles que Rage Against The Machine ou Franz Ferdinand.

–

Le guitariste de R+, Richard Z. Kruspe, a dévoilé des petites choses sur le prochain opus du groupe allemand lors de ses récentes entrevues promotionnelles pour son projet propre Emigrate (nouvel album, A Million Degrees). Il déclare le disque « presque terminé », signalant simplement de nécessaires finitions de détail à assurer.

Kruspe a aussi évoqué la qualité d’atmosphère et de collaboration régnant actuellement dans Rammstein, sujet à propos duquel il n’a pas toujours été dithyrambique. Il pense aussi la nouvelle musique « plus riche » sur les plans mélodique et harmonique. « Par le passé, chaque fois que les gens parlaient de Rammstein, c’était pour concentrer le commentaire sur la lourde charge du live et l’utilisation du feu (…). Personne ne parlait vraiment de la musique et c’était comme une gifle pour moi, en tant que compositeur. Il était important, en ce qui me concerne, que, d’une certaine manière, nous progressions sur un plan musical. »

Kruspe n’a pas prévu de tourner avec Emigrate pour défendre A Million Degrees, et sera à Los Angeles en décembre pour assister au mix du nouveau R+.

La suite de ses déclarations devrait plaire aux adeptes, forcément impatients de retrouver le groupe live : « Après [le mix], nous finirons de préparer la scène afin de repartir sur la route pour les trois prochaines années. » Une série de shows est d’ores et déjà programmée en Europe pour l’été 2019. La série d’évènements débutera le 27 mai à Gelsenkirchen (Allemagne).

