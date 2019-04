Raison d’Être : double-album live en avril, ‘Anima Caelum’

En ce mois d’avril 2019 sort une nouvelle collection d’enregistrements live signés du projet dark ambient culte de Peter Andersson, vu récemment sur scène en Russie aux côtés d’une autre ancienne gloire de Cold Meat Industry, à savoir Desiderii Marginis.

Ce double volume, qui regroupe diverses traces live – pour certaines éditées – enregistrées sur la période 2014-2017, sortira à la fois en format physique double-CD, ainsi qu’en digital (comprenant bonus). Un total de vingt-trois prises, pour un ensemble en forme d’anthologie. La publication physique est assurée par Old Europa Cafe et Andersson mettra en vente l’ensemble des formats via son Bandcamp.

Détails des contenus ci-dessous, sous le beau visuel de couverture.

Anima Caelum – Alive 2014-2017 – Tracklisting

CD 1

01. De Produndis

02. Mourning

03. Spiraal

04. Inner Depths Of Sadness

05. Reflecting In Shadows

06. End Of A Cycle

07. The Shadow Of The Soul

08. Metamorphyses – Phase VI

09. Without The Shedding There Is No Forgiveness

10. Passing Inner Shields – End

11. The Verge Of Somnolence

12. My Souls Is Darkened

13. Shedding The Guilt

Track 1 – 10 recorded live at Cold Meat Industry 30 years Anniversary Live, at Klubben, Stockholm, Sweden – 2017-11-04, with edits and overdubs to correct problems.

Track 11 recorded live at Bolkow Castle Party 2015-07-18

Track 12 – 13 recorded live at Cleveland Radio show 2014-10-23

CD 2

01. Purification

02. Old Wounds Opened

03. Shedding The Guilt

04. A Flaming Ordeal

05. Closer to The Abyss

06. The Water Of Cleansing

07. Sharing The Guilt

08. The Shadow Weaver

09. Shedding

10. Old Wounds Opened

Track 1 – 7 recorded live at Jerusalem, Israel 2015-05-09

Track 8 recorded live at Montreal 2014-10-15

Track 9 recorded live at Poznan 2014-03-29

