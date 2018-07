Rage Against The Machine VS. Nigel Farage

Visiblement, certaines récupérations et jeux sur les mots agacent. Selon The Pulse Of Radio, Rage Against The Machine a, par l’intermédiaire de son avocat, envoyé une lettre d’injonction à l’attention de Nigel Farage, parlementaire britannique classé très à droite, en raison de l’utilisation par ce dernier de l’expression Farage Against The Machine pour son podcast, lancé en mars.

A croire qu’il l’aurait fait exprès, le bougre ! La lettre demande en tout cas à Farage d’arrêter immédiatement d’utiliser les termes en cause, les mots de l’avocat soulevant le fait que le nom et le logo utilisés par l’homme politique « exploitent effrontément et illégalement le nom et le logo de notre client sans la connaissance ni le consentement préalable du groupe ». Probable que M. Farage avait peu les chances de les obtenir, la lettre ajoutant que « l’implication de toute approbation par notre client de vous-même ou de vos options politiques est particulièrement odieuse. »

La lettre précise, sans que cela puise constituer une surprise pour qui que ce soit, que les orientations de M. Farage sont en conflit direct avec celles de RATM : « Comme vous le savez, RATM a publiquement dénoncé le type d’idéologie de droite que vous épousez depuis des décennies, [et cette position] est partie intégrante du groupe. Votre rhétorique anti-immigrés, votre manque de compassion sociale et votre racisme et votre xénophobie à peine déguisés sont l’antithèse de ce que représente RATM. »

La lettre note également que l’utilisation du nom et du logo semblables à ceux de Rage Against The Machine constituent une violation de la loi Lanham établie de longue date et qui couvre la concurrence déloyale, la fausse déclaration, la fausse appellation d’origine et la publicité mensongère.

Pour l’heure, Farage n’a pas donné de réponse mais deux premières leçons peuvent déjà être tirées de cette histoire :

– exploiter le verbe adverse, c’est se donner force publicité ;

– si Farage a pu sentir qu’il n’avait pas le droit, il a pris éventuellement le gauche. Une première !

