Qntal : nouvel album en 2018

Qntal sortira au printemps 2018 un nouvel opus studio intitulé VIII – Nachtblume. Il comprendra une douzaine de morceaux originaux et arrive quatre ans après son prédécesseur direct. Et il y aura du Byron dedans (sur le morceau « Music on the Waters »).

VIII – Nachtblume peut être précommandé ici.

VIII – Nachtblume – Tracklisting :

01. Nachtblume / 02. Die finstere Nacht / 03. Music On The Waters / 04. Monteclair / 05. Echo / 06. Parliament of Fowles / 07. Chint / 08. Before The World Was made / 09. O Fortuna / 10. Minnelied / 11. Sumervar / 12. A Chantar

