Project Pitchfork : ‘Fragment’, en octobre

Les artisans electro-dark / darwave de chez Project Pitchfork ne faiblissent clairement pas en productivité.

Fragment, leur nouvel album studio, sortira en octobre et se présentera sous la forme d’une édition classique, mais aussi d’une version limitée double-CD.

Cette édition clairement plus luxueuse verra le jour sous la forme d’un imposant livre de quatre-vingt pages, assorti de deux formats CD et limité à deux mille copies.

Le premier des deux CD inclura évidemment l’album (une dizaine de nouvelles compositions), le second présentant des morceaux bonus : deux inédits et trois remixes signés Peter Spilles. De quoi rassasier les plus morfal(e)s.

Fragment – album tracklisting :

01. The Great Storm / 02. In your Heart / 03. Peruse how infinite you are / 04. A Fragment / 05. A Clockwork / 06. There is much More / 07. On this small blue Planet / 08. Hearts got Wings / 09. And Everything reflects / 10. The Universe

CD2 – tracklisting

01. You knew it wouldn‘t be easy

02. And yet you are here

03. The Great Storm (remix by Peter Spilles)

04. A Fragment (remix by Peter Spilles)

05. In your Heart (remix by Peter Spilles)

