Principe Valiente : Strangers in the Night, nouveau single

Principe Valiente est de retour : le groupe post-punk suédois présente un nouveau single avec « Strangers in the Night, premier extrait d’un troisième opus dont la sortie est prévue pour mai, et dont le titre est Oceans.

Le groupe reste à hauteur des atgtentes. La chanson, habitée et de tonalité héroïque (testez donc), a été produite et mixée par le groupe lui-même et la vidéo réalisée par Jacob Frössén, personne déjà responsable de supports documentaires pour Olle Ljungström et Henric de la Cour, et de vidéos pour la très fameuse Nicole Saboune ainsi que pour Sophie Zelmani.

Le single est accouplé à deux remixes signés du Suédois Mister Monell et du groupe de Chicago New Canyons. Son contenu intégral peut être découvert ici.

