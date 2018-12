PJ Harvey : documentaire

PJ Harvey est le sujet d’un prochain documentaire intitulé A Dog Called Money.

Il a été réalisé par le photographe et réalisateur irlandais Seamus Murphy, une personne régulièrement vue aux côtés de PJ.

–

C’est un film qui s’intéresse au processus de création : le documentaire suit la création de l’album de 2016, The Hope Six Demolition Project. Les adeptes suivront PJ dans un moment de mouvement, un voyage : Londres, le Kosovo, l’Afghanistan, Washington D.C.

La première du documentaire aura lieu au Festival international du film de Berlin, en février 2019.

Photo : Maria Mochnacz

