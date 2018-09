PJ Harvey compose pour un remake d’ ‘All About Eve’

Hedda Gabler à Broadway en 2009, le Hamlet londonien de 2011, Le Nid de Franz Xaver Kroetz en 2016… PJ Harvey, décidément, aime le théâtre.

La dame annonce officiellement travailler à la composition d’une musique devant servir une réadaptation du classique All About Eve (1950).

La nouvelle version de la pièce, dirigée en l’occurrence par Ivo Van Hove, mettra en avant les personnes de Gillian Anderson (Margo Channing) – oui, vous avez bien lu, la dame de X-Files – et Lily James (Eve Harrington) de Downtown Abbey. La première de la pièce aura lieu le 2 février au Noël Coward Theatre (Londres) et la durée prévisionnelle de la représentation est de quatorze semaines.

La pièce sera jouée du 2 février au 11 mai 2019.

