PinkRoom + Le Chiffre = Pinkcypher

PinkRoom est un projet sonore animé par l’artiste multimédia Sophie Jeannin. Sa production expérimentale, ambiante et sinueuse peut être écoutée sur son propre site, en streaming légal, ici même.

Mais Sophie n’est pas monomaniaque de l’optique solo stricte. Elle a aussi pour idée de s’acoquiner parfois avec d’autres, dont un certain Le Chiffre (ex-Omnicore, TAT, Cheerleader 69)… ce qui donne une production pinkcypherienne, par exemple à partir du texte d’ « Effrayer le Néant ». Drones et nappes expérimentales ambiantes pour gorge malade.

Des expérimentations à deux dont plusieurs volumes ont déjà vu le jour, et que vous retrouverez au moins partiellement ici.

> PINKCYPHER ONLINE

– Facebook

Be Sociable, Share!