Pink Floyd : deux rééditions vinyles début 2017

La campagne de rééditions se poursuit du côté de chez PF.

Deux albums issus de la période « transitoire » bénéficieront prochainement de reparutions en format LP. Les deux opus concernés sont donc ceux des années 1980, à savoir les assez discutés The final Cut (dernier opus sous contrôle de Roger Waters) et A momentary Lapse of Reason, moment de la prise de main totale et définitive sur Pink Floyd par les seuls Gilmour, Mason et le regretté Richard Wright.

Les deux rééditions bénéficieront d’un remastering depuis les bandes analogiques originelles et seront pressées sur vinyle 180g.

Elles sortiront le 20 janvier 2017 et sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur le site du groupe.

