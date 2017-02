Peter Yates (ex-The Nephilim) + Andy Delany (ex-Rubicon) : nouvel EP

No Country For Old Men est le titre de ce nouvel EP collaboratif réalisé par Peter Yates (guitariste du premier line-up historique de Fields of The Nephilim – photo) et Andy Delany (ex-Rubicon, projet post-FOTN dans lequel Yates et lui ont collaboré).

Apparaît au chant sur ce format trois titres : Jo Beth Young. Rien ne dit pour l’heure s’il s’agit d’un one-shot ou si Peter et Andy comptent persévérer dans cette formule binôme, dont cette première publication a eu lieu début février.

Une petite collection de titres à découvrir (et acheter) sur le Bandcamp de Peter.

Artwork : Yates

