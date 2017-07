Peter Principle (Tuxedomoon) est mort

Après la disparition de Bruce Geduldig en 2016, un nouveau drame touche Tuxedomoon. Et c’est Blaine L. Reininger, leader de Tuxedomoon, qui annonce l’attristante nouvelle sur son propre compte Facebook.

Dans ses propres mots : « Il est de mon très triste devoir d’informer le monde que notre collègue et frère, Peter Principle, vient de laisser ce monde derrière lui. Il est mort ce matin, le 17 juillet 2017, apparemment de causes naturelles. »

Et le désappointement qui fleure à travers les mots de Blaine est aussi le nôtre. En charge de diverses guitares et basses chez Tuxedomoon, la figure de Peter – par ailleurs collaborateur de Soft Verdict ou encore de Minimal Man – aura très tôt marqué l’histoire du groupe expérimental post-punk, deux ans à peine après ses premières armes. C’est-à-dire, dès 1979.

Peter laisse aussi derrière lui une oeuvre solo composée de plusieurs formats longs.





