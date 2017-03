Peter Murphy : rétrospective live en 15 shows @ The Chapel

Il va le faire.

L’ex-Bauhaus proposera prochainement une expérience live exceptionnelle à la salle de San Francisco The Chapel, où il va restituer une majeure partie de son fond de catalogue solo, à l’exception de – l’excellent, oui – Lion (2014).

Peter avait repéré cette salle lors de sa tournée Stripped, alors qu’était déjà en germe l’idée d’une série de concerts anthologique. La quinzaine de shows qui s’y déroulera donc à l’été prochain permettra aux adeptes de Murphy de redécouvrir live certains titres rarement joués en concert, au même titre que les hits bien connus du fond de catalogue. Anthologique, on vous dit.

Plusieurs albums feront l’objet d’une double restitution (la démarche peut laisser penser que certains shows seront enregistrés, mais ceci n’est que supputation de notre part). Love Hysteria, Cascade, et Deep font partie des disques concernés par le doublé. Peter annonce aussi que sur certaines nuits, plusieurs classiques de Bauhaus feront partie de la setlist.

Les deux dernières soirées, les 13 et 14 juillet, sans qu’il soit annoncé quoi que ce soit de plus à leur propos, seront l’occasion de shows « très spéciaux » – et certains avancent l’idée qu’ils seraient fortement liés à l’héritage du groupe culte dont Peter fut le frontman. Qui vivra verra.

Be Sociable, Share!