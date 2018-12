Peter Hook vend souvenirs et archives de l’époque Joy Division

Drôle de nouvelle, façon de parler, que celle de l’annonce de la vente par l’ex-bassiste de New Order du principal de sa collection personnelle de souvenirs de l’époque Joy Division. Le moment semble en tout cas venu pour le musicien de se séparer des choses.

La nouvelle a tout de même de quoi saisir, au regard de l’attachement de Peter pour l’ensemble de l’œuvre passée, œuvre qu’il fait par ailleurs revivre régulièrement sur scène.

Certains parlent d’aigreur personnelle faisant suite aux différends juridiques et financiers (a priori réglés courant 2017) opposant Hooky au reste des membres de NO. Quoi qu’il en soit le fait est là : le leader du groupe The Light s’apprête à vendre de vieilles guitares, ainsi que des paroles manuscrites signées Ian Curtis. Cette vente aura lieu le 2 mars, et comprendra moult choses rares et propres à intéresser fortement les fans. À titre d’exemples : une copie signée de l’ancien EP Ideal for Living, ou encore un ticket pour le spectacle des Sex Pistols au Free Trade Hall où Hook et Bernard Sumner avaient décidé de monter le groupe. Il y aura aussi une réplique de la guitare Vox Phantom de Ian Curtis (instrument que l’on peut voir dans la vidéo de « Love Will Tear Us Apart »), mais aussi une pédale chorus Electro-Harmonix.

Le catalogue complet des objets mis en vente sera disponible d’ici le 21 janvier 2019.

