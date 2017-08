Peter Hook : Substance – traduction FR chez le Mot & Le Reste

L’ex-Joy Division s’est déjà pas mal répandu sur le passé, continue de le faire sur scène… et couche ses mémoires par écrit – ou plus précisément, continue de le faire, pour notre bonheur.

Nouvelle cible de son jargon drôle, sarcastique et souvent jubilatoire : l’histoire de New Order, dont il ne fait plus partie depuis quelques années et qui sort en version française chez le précautionneux éditeur Le Mot & Le Reste.

DESCRIPTION EDITEUR OFFICIELLE :

Substance – New Order vu de l’intérieur

Peter Hook

Deux albums plébiscités et une tournée américaine à venir, Joy Division allait exploser. Pourtant, à la veille de leur départ, Ian Curtis, chanteur et parolier du groupe, se suicide. Après cette tragédie, les membres restants retournent rapidement à la musique et forment New Order. Leur son unique mélangeant post-punk et nouvelles technologies ouvrit la porte à l’explosion de la dance music des années 1980 et fit d’eux l’une des formations les plus influentes de leur génération. Malgré son succès, le groupe a toujours balancé entre propositions visionnaires et inconstance, composant au quotidien avec les tensions internes. Comme pour ses précédents ouvrages, Peter Hook raconte sans langue-de-bois et sans pincettes toute l’historicité du groupe, entre anecdotes décadentes et détails techniques, – incluant les set-lists et l’itinéraire de chaque tournée – sans oublier les « instant geek » concernant chacun des instruments électroniques qui participèrent à forger leur son devenu iconique.

Musiques, 768 p., 33 euros

