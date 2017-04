Peter Hook lance le Stones Division Project

Peter fait son coming-out : il en a marre de rejouer live Joy Division et New Order et veut renouveler son offre. « C’est vrai quoi », confie-t-il à Sub Magazine, « j’ai envie de me redéployer artistiquement. »

Hooky lance donc un projet ambitieux de relectures du fond de catalogue des Rolling Stones. L’homme ambitionne de revisiter l’ensemble de la période Decca façon tech-house et pourrait s’adjoindre, pour ce projet exclusivement studio, les services des Stone Roses.

Des apparitions live sont à l’étude, dont une à Woodstock en 2018.

