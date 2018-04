Peter Bjärgö (Arcana) : fin des activités d’enregistrement de son studio

Le leader d’Arcana et Sophia rend officielle sa décision d’abandonner toute activité d’enregistrement studio d’ici l’été 2018.

Il ne le fait pas sans un pincement au cœur mais se résout à cette décision pour des motifs matériels et financiers.

Fort heureusement, certaines activités et prestations (mastereing, mix) se poursuivent, ainsi que la création musicale.

Photo Peter Bjärgö : Lesley Malone

Communiqué officiel (extrait) :

(…) J’avais [le studio Erebus Odora] depuis 1999 et ai enregistré beaucoup d’albums là-bas, à la fois mes propres disques et ceux d’autres musiciens. Mon sentiment est très ambivalent à ce sujet, car j’ai construit ce studio à partir de rien pendant une longue période de ma vie. D’un autre côté, je n’ai plus ni le temps ni l’énergie de m’engager pour enregistrer d’autres projets. Financièrement impossible.

J’en suis donc arrivé à la conclusion que je devrais vendre la plupart de mes instruments et équipements, mais je conserverai tout ce qui m’est nécessaire pour écrire de la musique. Et je poursuivrai mes prestations de mastering / mixage pour d’autres (contactez moi si vous avez besoin d’aide). (…)

RIP Studio Erebus Odora 1999 – 2018

