Persona #6 : précommandes lancées

La très, très belle revue Persona a de nombreuses qualités. Cette publication donne dans le blanc en surface et le clair obscur en intérieur. Elle fait aussi dans la belle photo et le texte littéraire, et peut surtout se targuer d’entrevues profondes avec de beaux artistes. Entendez par là un discours qui bat les sentiers très au-delà du blabla promotionnel. La « face cachée des artistes », comme ils le disent eux-mêmes. C’est vrai d’ailleurs, et on ne voit pas ça tous les jours. Or, la revue vous donne déjà rendez-vous avec son sixième numéro.

Avant-goût.

–

Les précommandes sont lancées sur la boutique en ligne de la revue.

Pourvoyeuse de moments marquants (cf. les numéros précédents – références au hasard : Daho, Marquis De Sade, Dominic Sonic, Zëro, Julia Kent, Richard Dumas, Savages, Girls In Hawaï, The Horrors…), Persona propose un sommaire qui répond à une constante exigence hétéroclite et arty.

Au menu du #6 : Brisa Roché, The Married Monk, Arman Mélies, Les Tétines Noires, Jessica 93, Le Boucanier, un dossier Cure – Pornography, Antonio Marino… et la couverture est à admirer ci-dessous pour ce qui est de découvrir l’intégrale.

–

Amateurs de beau(x) papier(s), photos luxe et lettres respectables, ruez-vous sur la chose.

Pour information : certains anciens numéros sont encore disponibles en commande, et pour certains à prix réduit. Nous serions vous, et pour avoir éprouvé le fruit des efforts de l’équipe, nous ne réfléchirions pas trop longtemps. Le tirage est forcément limité. Pour rappel, juste histoire de, le #5 ressemblait à ça :

> PERSONA ONLINE

– Site officiel

Be Sociable, Share!