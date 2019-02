Pascal Desmichel : nouveau blog, ‘Lisières’

Le géographe Pascal Desmichel, interviewé par Obsküre dans son ancienne édition papier, et adepte lui-même des musiques sombres, porte à notre connaissance la naissance de son nouveau blog photographique.

Photo : le Bourg d’Herm, figé par l’oeil de Pascal.

Le regard aiguisé, sensible et plein de ressenti de Desmichel ne peut que nous faire vous encourager à découvrir son travail : partez à la découverte de ces espaces que le temps a quittés sur son nouveau site officiel, où figure déjà un ensemble de plus de 80 séries photographiques et citations.

L’abonnement est possible pour ceux que ces images toucheront (page « Abonnez-vous » > cliquez sur le bouton de formulaire). Vous recevrez ainsi et sans rien faire (!) des nouvelles du site au rythme d’une fois par mois.

Et rien que pour vous, un bout de la page de garde (ruez-vous) :

> PASCAL DESMICHEL

– Maître de conférences en géographie habilité à diriger des recherches (HDR)

– Département métiers de la culture – Université Clermont Auvergne

> Blog géographique officiel

