Paradise Lost : Medusa, à la fin de l’été

Les pionniers du gothic metal, qui ont intégré le nouveau batteur Waltteri Väyrynen (collègue par ailleurs du guitariste Greg Mackintosh dans son projet death metal Vallenfyre) ont mis la touche finale à leur nouvel et quinzième album studio, aux studios Orgone (Woburn, Angleterre).

Ils ont couché le successeur de The Plague Within (2015) en compagnie du même producteur, Jaime Gomez Arellano. Le groupe poursuit son rapprochement de tonalités plus ouvertement death metal entrepris avec le prédécesseur, à ceci près que Mackintosh précise que « le nouvel album sera plus lent, plus sludg et plus doom » que les derniers essais ». Il comprendra un total de huit titres, sortira chez Nuclear Blast à la fin de l’été (probablement en septembre) et s’intitulera Medusa. Mythologie grecque, quand tu nous tiens… Priez pour ne pas être transformés en pierre en regardant la future pochette.





Be Sociable, Share!