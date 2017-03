Paradise Lost démarre le travail sur un nouvel album

Rien ne s’arrête.

Alors que Greg Mackintosh (guitares) a assuré en 2017 la sortie d’un nouvel album studio de son projet death metal Vallenfyre, l’autre groupe dans lequel il s’investit depuis la fin des années quatre-vingt, le plus populaire Paradise Lost, refait surface. Il annonce en effet être entré en studio pour l’enregistrement du successeur du brutal The Plague within (2015). Ca ne chôme pas des masses, chez les Britanniques. Ils travaillent et se trouvent actuellement aux studios Orgone (Woburn, Milton Keynes).

Une sortie semble envisagée pour la fin 2017 chez Nuclear Blast. Sur l’orientation musicale, nul détail pour l’heure mais le groupe en appelle un nouvelle fois aux services de Jaime Gomez Arellano, qui a travaillé auparavant pour des groupes tels que Ghost ou Cathedral. L’homme avait oeuvré, déjà, sur le cru 2015, coproduit par lui-même et le groupe.

