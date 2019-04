Parade Ground : nouvel album live

Le discret, culte et glacial projet belge Parade Ground a sorti il y a quelques semaines un format CD retraçant la teneur du set live récent. Le disque s’appelle Life, et a été enregistré à Francfort.

Le dernier (vrai) opus studio en date, Rosary, avait été publié en 2007, produit par Patrick Codenys (Front 242). Cet album live, lui, est le tout premier (officiel !) du combo cold, et surgit après trente ans d’activité. Les gens de PG s’expriment ainsi à son propos :

« Depuis que les bandes ont été retravaillées, remasterisées et boostées par Patrick Codenys et nous-mêmes, nous avons joué un nombre incroyable de concerts et sommes devenus un groupe de scène fort et qui peut être apprécié par tous publics. »

Le set live met en avant « les multiples facettes musicales du groupe : electro, l’aspect guitares, les dimensions minimal, synthpop, EBM, indie, new wave, cold wave, industrielle… Chacun peut s’y retrouver, et l’enregistrement correspond vraiment à ce que nous offrons sur scène, avec toute l’émotion, la rage, les mélodies, la puissance. De nombreux groupes aspirent à réaliser un enregistrement live qui raconterait réellement leurs performances, et […] nous avons atteint cela cette fois. »

Cet enregistrement comprend un total de onze morceaux, dont cinq issus de leur prochain album, démarche peu commune. Nous ont-ils, d’ailleurs, habitués à autre chose que l’inhabituel ?

Life – Tracklisting :

01. Gold Rush / 02. Action Replay / 03. Divine Me / 04. Moans / 05. Lady’s Head / 06. Stand / 07. Strange World / 08. Tears / 09. Hollywood / 10. No / 11. Gold Rush Trains Fall

