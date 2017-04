Område : nouvel album fin mai

Bargnatt XIX et Arsenic, les deux hommes clefs derrière Område, donneront prochainement une suite authentique au premier opus Edari, chef d’oeuvre de musique ambiante et expérimentale. Le prochain essai se nomme Nåde et comprendra un total de huit titres.

Ont participé à cette expérience Julien « Jiu » Gebenholtz à la basse (The Jim Murple Memorial), Chuck Ghusa (alias L Chuck D) de Carnal Lust et Ghusa (voix supplémentaires), Bernard-Yvesin Querel (Manurain) et Edgard Chevallier (Ltpstudio Lower Tones Place), pour des guitares additionnelles. Parmi les autres participants, il faut aussi noter la présence de Leo Sors au sax.

Bonne route.

Nåde – tracklisting :

1. Malum – 2. XII – 3. Enter – 4. Hänelle – 5. Styrking Leið – 6. The Same For The Worst – 7. Baldar Jainko – 8. Falaich

Nåde sortira le 26 mai 2017 en édition deluxe coffret, CD digipack et download.

