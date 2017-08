Olen’k : précisions sur l’orientation du nouvel album

Selon des explications sollicitées par Obsküre auprès du producteur et homme de studio Rémy Pelleschi (Mlada Fronta), Olen’k a travaillé avec lui toute la semaine dernière sur les enregistrements du prochain opus studio.

Manuel Costa (membre historique) est actuellement en sa compagnie pour le mix, attaqué il y a deux jours. Dans les propres mots de Pelleschi, « le nouvel album sera plus electro mais toujours dans la veine et la signature Olen’k. La vision est plus actuelle, plus moderne dans la production. Manuel s’est entouré de musiciens bien investis dans le groupe et qui ont fait un beau travail sur les prochaines compositions. Le nouveau guitariste Florian envoie, c’est fin et son jeu apporte une belle couleur. Alex, aux percussions, apporte du feeling là où il faut sur les beat electro, et… que dire de Jean-Pierre Raillat et de ses arrangements de violon ? Superbement écrits. Ils rendent à merveille. »

Les prises de chant d’Elise Costa-Montastier se seraient elles aussi très bien passées, selon Manuel, qui annonce au passage à Obsküre quelques inflexions New Order, sans que cela résume le disque.

Cinq titres seront mixés cette semaine, cinq autres la semaine prochaine. Une sortie est d’ores et déjà prévue en vinyle et digital, mais a priori et sauf surprise, pas de format CD pour cette chose dont la publication n’interviendra pas, a priori non plus, avant 2018.

Plus de nouvelles prochainement.

