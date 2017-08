Olen’k mixe son prochain album

Les années passaient, le silence régnait mais ils étaient toujours là.

Olen’k, dont la configuration interne a évolué, a terminé l’enregistrement et mixe actuellement une dizaine de nouveaux titres devant composer le menu du successeur du double album 7.1, sorti il y a bien des années déjà. Souvenez-vous du clip d’ « Exile », en 2010.

Pour ce qui est du studio à proprement parler, on retrouve aux manettes le régulier de l’étape Rémy Pelleschi (Mlada Fronta), en charge de la coproduction et d’une assistance technique toujours précieuse. Le groupe a composé les titres en autonomie avant l’étape du studio, Pelleschi ayant à diverses reprises posé un regard critique – et qu’on imagine exigeant – sur la teneur des nouvelles compositions.

Il semble en outre, au regard des photographies studio postées par le groupe sur sa page FB officielle, que l’altiste Jean-Pierre Raillat (à la tête de la formation orchestrale Enigma accompagnant de temps à autre Olen’k sur scène), ait réalisé des arrangements de cordes pour le studio.

Plus de détails prochainement, bien sûr.

