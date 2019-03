November (Simon Jones [AATT] + Bernard Trontin [Young Gods]) : second album

Il aura mis du temps à pointer le bout de son nez, mais cette fois c’est sûr : le second album du projet collaboratif associant Simon Huw Jones (chanteur d’And Also The Trees) et Bernard trontin (batteur des Young Gods) va arriver dans les bacs. Enfin, oui. Douze ans après le premier enregistrement.

–

C’est Simon lui-même qui en fait ce soir l’annonce sur Facebook. L’album s’intitule November 2nd, et peut être précommandé par ici. Il sort sur Gentlemen Recordings le 22 mars prochain et comprendra une collection de ballades ténébreuses et minimales.

Des performances live devraient suivre la sortie.

