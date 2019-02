North Shadows Rec. : ‘Orphans’, en soutien aux pompiers de Monchique (Portugal)

Soutenir ceux qui se portent aux flammes. Un clic, du son, un don, et des pompiers qui sentiront le vent solidaire.

–

North Shadows Records a publié sur Internet le format album compilation Orphans. Un geste activiste et citoyen, qui associe trente-quatre groupes de nationalités différentes à une démarche de solidarité.

Chaque groupe a offert un titre en vue de constituer un ensemble dont l’objectif est le recueil de fonds pour les pompiers de Monchique à la suite des grands incendies de l’année dernière. Bilan 2017 rappelé par le label : 442 000 hectares de végétation rasés « avec pour conséquences la disparition d’une riche faune et flore, des centaines de morts et de sans-abris. Des villages sont parfois rayés de la carte. »

Parmi les groupes associés : Babel 17, This Grey City, White Coal Addiction, She Pleasures Herself, Echoes Of Silence, Black Egg, Waiting For Words ou encore AinSophAur.

Orphans by Orphans

