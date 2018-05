Norma Loy + Arnaud Fournier = remix

Arnaud Fournier est doué et prolixe. Nous avions établi une présentation de Hint, évoquant à peine La Phaze, le groupe d’après ; il joue aujourd’hui dans Atonalist ou encore Dead Hippies. C’est sous ce dernier nom qu’il propose un remix de « Baphomet Sunrise », extrait du dernier Norma Loy. Le rythme du morceau, lent au départ, est ici souligné par une rythmique plus ventrale ; sur cette base, des échappées se produisent, donnant corps aux parties de guitares acides d’Arnaud. Ces saturations échelonnées renforcent l’étrange calme sentencieux de la diction de Chelsea. Le même titre est ensuite trituré par Mathis Kolkoz de Blind Delon : cette fois, la piste vocale a été conservée, une ambiant toute en tension enveloppe le chant psalmodié, créant une hypnose étouffée ; au bout de presque quatre minutes, virage soudain vers une sweet EBM assez évolutive, plaçant un break assez doux, lequel contraste alors avec la dureté de la voix. Deux fois le même titre remixé ? Cela donne donc un single digital sobrement nommé Norma Loy, Baphomet Sunrise et ça sort chez UPR.

