Nineteen 2. La Scène française 1982-1988 (livre)

En 2016, Les Fondeurs De Briques avaient publié NINETEEN, Anthologie d’un fanzine rock, 1982-1988…

En 2017, ils récidivent sous la direction d’Antoine Madrigal. Le but est le même : apporter des témoignages et un autre regard sur le rock des années 80.

Ce nouveau volume est entièrement consacré à la scène rock française des années 80 avec une préface de Jim Dickson. Un CD avec dix-neuf groupes* est inclus dans l’objet….

En bonus le regard de quelques acteurs de l’époque : Rascal Suquet (Paribarrocks), Rico (Gougnaf Mouvement), Marsu (Bondage), Patrick Mathé (New Rose) et Benoit Binet (Nineteen).

Le livre est déjà disponible chez le disquaire toulousain Armadillo, sinon il sort courant octobre chez les libraires, les disquaires.

Vous pouvez aussi le commander pour 25 € aux Fondeurs De Briques : lfdb@neuf.fr

http://fondeursdebriques.free.fr/argu-19-2.html

*Liste des groupes : Les Thugs / Les Coronados / Roadrunners / Dum Dum Boys / The Batmen / Fixed up / City Kids / Eric Tandy / Gilles Tandy / Gamine / Snapping Boys / The Shifters / King Size / Shredded Ermines / Cherokees / Flamingos / Les Daltons / Soucoupes Violentes / Little Bob Story

