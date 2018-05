Nine Inch Nails : nouvel EP fin juin 2018

Nine Inch Nails se spécialise dans les formats semi-longs.

Le groupe de Trent Reznor, qui embarque pour une tournée américaine avec The Jesus & May Chain (concentrée sur le dernier trimestre de 2018), sort le 22 juin un nouvel EP intitulé Bad Witch. La chose comprendra un total de six morceaux.

Ce format maxi se présente comme le dernier volet d’une trilogie, après les volumes Not The Actual Events (2016) et Add Violence (2017).

La tournée nord-américaine Cold And Black And Infinite 2018, qui vient soutenir la sortie du EP, débutera le 13 septembre à Phoenix en Arizona.

Plusieurs salles seront squattées plusieurs soirs de rang chacune par Trent & co.

Bad Witch EP – track listing:

01. Shit Mirror

02. Ahead of Ourselves

03. Play the Goddamned Part

04. God break down the Door

05. I’m not from this World

06. Over and Out

